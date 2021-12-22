Шойгу заявил, что российские войска - гарант мира в Карабахе и Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска - гарант сохранения мира в Карабахе и Сирии.

«Более года российские миротворцы обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, содействуют восстановлению отношений между Азербайджаном и Арменией. На данный момент не допущено ни одного серьезного инцидента. Также российская группировка войск по-прежнему выступает гарантом сохранения мира в Сирии», - отметил он на заседании Общественного совета при Минобороны.

Шойгу сказал, что в Сирии за 2021 год проведено 348 гуманитарных акций, роздано более 650 тонн гуманитарных грузов - продуктов питания и предметов первой необходимости.

Министр добавил, что Вооруженные силы в 2021 году привлекались и к ликвидации природных бедствий.

«Военнослужащие участвовали в противолавинных и противопаводковых мероприятиях в Хакасии, Татарстане, Тыве, Приморском и Алтайском краях, на Камчатке. Силами Железнодорожных войск ведется реконструкция участка Улак - Февральск Байкало-Амурской магистрали», - заметил Шойгу.

А в Якутии, Карелии, Мордовии, Забайкальском крае, Иркутской, Свердловской, Кемеровской и других областях военные привлекались к ликвидации бушевавших природных пожаров.

Также Шойгу заявил о сложности военно-политической обстановки в 2021 году из-за действий НАТО.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов