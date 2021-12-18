Автобус въехал во двор дома в Саратове после отказа тормозов

Междугородний автобус въехал во двор жилого дома в Саратове после отказа тормозов. Инцидент произошел на улице Новоузнинской. По пути транспортное средство протаранило несколько автомобилей, пострадали шесть человек.

«Предварительно, при спуске с горы у автобуса отказали тормоза, он допустил столкновение с автомобилями и въехал во двор дома. На данный момент известно о шести пострадавших. На месте работают спасатели и экстренные службы», - цитирует ТАСС заявление саратовской администрации.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи. По предварительной информации, пятеро пассажиров автобуса госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелой. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.