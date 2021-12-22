В стране и мире СМИ: по подозрению в причастности к убийству задержан ректор КФУ Кира Карон По предварительным данным, с Гафуровым ведутся следственные действия, в том числе допрос. © Фото: Александр Натрускин, РИА Новости Читайте нас на: В Казани из-за возможной причастности к убийству задержан ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. «Ректор КФУ Ильшат Гафуров задержан правоохранительными органами по подозрению в возможной причастности к убийству, которое было совершено несколько лет назад», - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, с Гафуровым ведутся следственные действия, в том числе допрос. Мера пресечения, по словам источника, будет избираться в Москве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика