СМИ: по подозрению в причастности к убийству задержан ректор КФУ
По предварительным данным, с Гафуровым ведутся следственные действия, в том числе допрос.
© Фото: Александр Натрускин, РИА Новости
В Казани из-за возможной причастности к убийству задержан ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Ректор КФУ Ильшат Гафуров задержан правоохранительными органами по подозрению в возможной причастности к убийству, которое было совершено несколько лет назад», - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, с Гафуровым ведутся следственные действия, в том числе допрос. Мера пресечения, по словам источника, будет избираться в Москве.