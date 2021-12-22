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СК опубликовал кадры с задержанием главы Краснодара

Елизавета Потейчук
14:34 22.12.2021
Главе администрации региона может грозить срок от 8 до 15 лет лишения свободы.
© Видео: СК РФ по Краснодарскому краю © Фото: СК РФ по Краснодарскому краю
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Следственный комитет России по Краснодарскому краю опубликовал кадры с задержанием главы администрации города Краснодара. По данным следствия, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, в 2018 г, подозреваемый стал обладателем ружья, стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей. Взамен он пообещал обеспечить беспрепятственную выдачу заключения о соответствии построенного в Краснодаре многоквартирного дома всем необходимым требованиям, «несмотря на наличие ряда недостатков» в обмен на оружие.

Против мужчины правоохранителями возбуждено дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Материалы дела переданы в управление ФСБ по Краснодарскому краю. В соответствии с уголовным законодательством, подозреваемому может грозить срок от 8 до 15 лет лишения свободы, но суд может ограничиться и штрафом от трех до пяти миллионов рублей.

«В настоящее время фигурант допрашивается следователем, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сказано в сообщении на сайте регионального СК.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в доме и кабинете у мэра Краснодара прошли обыски. Отмечается, что мужчина официально вступил в должность мэра Краснодара 17 ноября 2021 года. Его кандидатуру тогда поддержали 40 человек.

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