СМИ: у назначенного месяц назад мэра Краснодара прошли обыски

В доме и кабинете у мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски. Отмечается, что он пока не задержан, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.

«Пока не задержали. Дома обыск, в кабинете обыск. Потом следственные действия. Потом, наверное, только будет задержание. Пока нет, но его приняли», - сказал собеседник агентства.

Отмечается, Андрей Алексеенко официально вступил в должность мэра Краснодара 17 ноября 2021 года. Кандидатуру Алексеенко поддержали 40 человек. Ранее пост мэра Краснодара занимал Евгений Первышов. Он сложил свои полномочия главы города в связи с переходом в Госдуму.