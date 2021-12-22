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СМИ: у назначенного месяц назад мэра Краснодара прошли обыски

Кира Карон
11:32 22.12.2021
По предварительным данным, Алексеенко пока не задержан.
СМИ: у назначенного месяц назад мэра Краснодара прошли обыски
© Фото: andrey.a.alekseenko, instagram
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В доме и кабинете у мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски. Отмечается, что он пока не задержан, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.

«Пока не задержали. Дома обыск, в кабинете обыск. Потом следственные действия. Потом, наверное, только будет задержание. Пока нет, но его приняли», - сказал собеседник агентства.

Отмечается, Андрей Алексеенко официально вступил в должность мэра Краснодара 17 ноября 2021 года. Кандидатуру Алексеенко поддержали 40 человек. Ранее пост мэра Краснодара занимал Евгений Первышов. Он сложил свои полномочия главы города в связи с переходом в Госдуму.

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