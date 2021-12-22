Пожарные исполнили мечту восьмилетней девочки на Камчатке

Камчатские пожарные исполнили мечту восьмилетней девочки, которая хочет стать спасателем. Для Есении Абросимовой и всего ее класса устроили экскурсию в пожарную часть.

Детям показали технику и снаряжение, и даже специально устроили пожар (ненастоящий, конечно), чтобы они сами смогли потушить его. Для Есении подготовили отдельную программу: выдали каску и боевку, а также прокатили на пожарной машине с включенной сиреной.

Ранее президент России Владимир Путин исполнил заветное желание 13-летней школьницы из Ставропольского края. Девочке удалось посмотреть балет «Лебединое озеро» из Особой ложи бельэтажа в петербургском Мариинском театре.