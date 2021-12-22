Эксперт призвал не расстраиваться при отказе НХЛ от ОИ

Общий уровень хоккея на Олимпиаде в Китае будет существенно ниже, если НХЛ примет решение не пускать туда своих игроков. Такого мнения придерживается директор рекрутингового хоккейного агентства, бывший профессиональный хоккеист Андрей Матвеев. Он подчеркнул, что в лиге играют лучшие хоккеисты мира.

«Без хоккеистов, которые выступают в Национальной хоккейной лиге, уровень Олимпиады будет значительно ниже», - указал Матвеев.

При этом специалист подчеркнул, что для российской команды ситуация складывается иная: среди хоккеистов есть немало талантливых игроков, выступающих за КХЛ, которые могут достойно выступить на Олимпийских играх.

«Если мы говорим конкретно про нашу сборную, надо также знать, что у нас много звезд, талантливых хоккеистов, которые смогут достойно выступить и за национальную сборную, не хуже, на мой взгляд, некоторых игроков НХЛ. Поэтому сильно расстраиваться не стоит, потому что у нас в России в КХЛ много талантливых хоккеистов, достойных, которые хотят проявить себя на Олимпиаде и, вероятно, сыграют даже лучше игроков, которые выступают в НХЛ», - высказал свою позицию Матвеев.

За последнее время сложилась неопределенная ситуация относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде. Иностранные СМИ неоднократно сообщали, что, скорее всего, хоккеисты лиги не будут выступать на главном турнире четырехлетия из-за сложной эпидемиологической ситуации. Стоит отметить, что Игры в Пхенчхане игроки НХЛ пропустили, победителями тогда стала команда из ОКР (олимпийские атлеты из России).