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СМИ: НХЛ может не отпустить хоккеистов на Олимпиаду в Пекин

Кира Карон
08:49 22.12.2021
Данное решение может быть связанно с новым штаммом коронавируса «омикрон».
СМИ: НХЛ может не отпустить хоккеистов на Олимпиаду в Пекин
© Фото: Jason Franson, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков этой североамериканской хоккейной лиги (NHLPA), по данным СМИ, могут не участвовать в зимних Олимпийских играх, которые пройдут 2022 года в Пекине. По состоянию на 21 декабря НХЛ отложила 50 игр из-за эпидемии в командах. Об этом сообщил телеканал ESPN со ссылкой на источники.

«Официальное объявление об отказе от участия в Играх ожидается в течение следующих 24 часов», - передает канал.

Как сообщает телеканал ESPN, причина такого решения - растущие опасения, связанные с новым штаммом коронавируса «омикрон».

Ранее стало известно, что НХЛ на день раньше запланированного начала рождественскую паузу. Регулярный чемпионат НХЛ и тренировки команд приостановят с 23 по 26 декабря. Причиной называется сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением коронавирусной инфекции.

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