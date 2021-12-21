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Гендиректор ВОЗ призвал положить конец пандемии в 2022 году

Марина Крижановская
01:10 21.12.2021
Организация здравоохранения также считает, что в 2022 году равный доступ к вакцинам должен быть у всех стран.
Гендиректор ВОЗ призвал положить конец пандемии в 2022 году
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал окончательно победить пандемию COVID-19 в 2022 году. Гебрейесус также призвал тщательно подумать, прежде чем начинать празднование Рождества и Нового года. Он считает, что лучше отменить празднования сейчас и отметить праздники позже, чем «отметить сейчас и горевать позже».

«Все мы хотим провести время с друзьями и семьей. Все мы хотим вернуться к нормальной жизни», - приводит слова Гебрейесуса «Интерфакс».

Он попросил всех «обеспечивать свою защиту» на фоне роста заболеваемости, в частности из-за штамма «омикрон». Также Генеральный директор ВОЗ призвал более благополучные страны помогать вакцинами наименее богатым государствам, укоряя их в нежелании делиться вакцинами с теми. 

Ранее в ВОЗ заявляли, что новый штамм коронавируса «омикрон» может помочь в борьбе с пандемией. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщала, что этот штамм может стать «живой вакциной».

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