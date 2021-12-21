Гендиректор ВОЗ призвал положить конец пандемии в 2022 году

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал окончательно победить пандемию COVID-19 в 2022 году. Гебрейесус также призвал тщательно подумать, прежде чем начинать празднование Рождества и Нового года. Он считает, что лучше отменить празднования сейчас и отметить праздники позже, чем «отметить сейчас и горевать позже».

«Все мы хотим провести время с друзьями и семьей. Все мы хотим вернуться к нормальной жизни», - приводит слова Гебрейесуса «Интерфакс».

Он попросил всех «обеспечивать свою защиту» на фоне роста заболеваемости, в частности из-за штамма «омикрон». Также Генеральный директор ВОЗ призвал более благополучные страны помогать вакцинами наименее богатым государствам, укоряя их в нежелании делиться вакцинами с теми.

Ранее в ВОЗ заявляли, что новый штамм коронавируса «омикрон» может помочь в борьбе с пандемией. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщала, что этот штамм может стать «живой вакциной».