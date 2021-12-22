Стратегическое усиление: как прошла церемония передачи ВМФ новых атомных подлодок

Строительство атомного подводного крейсера «Князь Олег» завершилось совсем недавно. Современная атомная подводная лодка несет стратегические ракеты «Булава».

Еще один вооруженный крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» новый подводный многоцелевой крейсер «Новосибирск» относится к модернизированному проекту «Ясень-М». Оба корабля были построены на заводе в Северодвинске, где и состоялась торжественная церемония передачи кораблей Военно-морскому флоту России. В церемонии по видеосвязи участвовал президент РФ Владимир Путин.

«Уважаемые товарищи! Приветствую вас и поздравляю с новой важной вехой в истории российских Вооруженных сил. Сегодня на атомных подводных лодках "Князь Олег" и "Новосибирск" поднимаются военно-морские флаги. Новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота», - сказал глава государства.

Военно-морские флаги сразу на двух атомных подводных лодках поднимают впервые за 50 лет. И ракетный крейсер «Князь Олег», и многоцелевой крейсер «Новосибирск» являются первыми в своей серии.

Команду на поднятие флагов отдают заместитель министра обороны Алексей Криворучко и главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов. Этого момента ждали почти семь лет. Именно столько заняло строительство и испытание подводных лодок новейших проектов. Их создали на заводе в Северодвинске.

В пятом цеху Северного машиностроительного предприятия начинают рождаться корабли. Большие листы металла один за другим превращаются в тысячи деталей, которые позже составят корпус корабля. На сегодня это единственный завод, который может строить атомоходы с нуля.

Больше половины деталей, создаваемых на производстве, изготовлены из титана. Даже при том, что обработка этого материала производится на высокоточном автоматизированном оборудовании, работа с титаном требует особого внимания специалистов высокого уровня. Самые передовые российские субмарины четвертого поколения построены с учетом всех современных требований, главные из которых - скрытность, маневренность и мощь вооружения.

Оба крейсера получили новейшее техническое оснащение. Благодаря этому экипаж может в кратчайшие сроки реагировать на любую угрозу. По ходовым качествам обе лодки значительно превосходят всех своих предшественников. Теперь оба крейсера будут нести службу на Тихоокеанском флоте. И, как отметил президент Путин, уже запланировано строительство еще пяти субмарин проекта «Борей-А» и шести - «Ясень-М».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов