Захарова назвала провокации НАТО в Черном море «дикой аллергией США»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала деятельность стран НАТО в Черноморском регионе. Она подчеркнула, что провокации в Черном море диктуются неприятием США «Северного потока - 2».

«Вся провокативная деятельность (НАТО. - Прим. ред.) в основе своей имеет опять же дикую аллергию США и в принципе натовского сообщества - очень многих представителей НАТО - в отношении энергетического выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам проекта (газопровода "Северный поток - 2". - Прим. ред.)», - сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее президент России Владимир Путин выразил озабоченность действиями НАТО у границ РФ. По его словам, если инфраструктура альянса и дальше будет двигаться на восток, то это будет серьезнейшим вызовом для страны.

По словам Путина, крайне важно учитывать этот вызов и все исходящие от НАТО угрозы при дальнейшем совершенствовании Вооруженных сил России.