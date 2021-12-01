Лукашенко заявил о необходимости в С-400 и С-500 для обороны от ракетного нападения
На уточняющий вопрос о сроках возможных поставок Александр Лукашенко ответил, что это решение примет российский лидер Владимир Путин.
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Официальный Минск нуждается в российских зенитных ракетных комплексах С-400 и С-500 для эффективной противоракетной обороны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы не просто готовы (к поставкам. - Прим. ред.), мы это обосновали. Вы же понимаете, что С-400 и С-500 - это очень дорогостоящая система. И давайте откровенно, и лишних систем в России сегодня нет. Есть, что у них прикрывать», - сказал президент Белоруссии в интервью РИА Новости.
Александр Лукашенко отметил, что воздушные границы и столица его государства и так надежно прикрыты средствами ПВО, но чтобы быть эффективным против ракетного нападения необходимые новейшие российские комплексы, уточнил он.