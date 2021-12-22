Крайняя мера: опустеют ли футбольные стадионы после введения закона о Fan ID

Закон о Fan ID для болельщиков вступит в силу с 1 июня 2022 года. Госдума приняла его в третьем чтении. Введение паспорта болельщика влечет за собой серьезные изменения и ограничения. И любители футбола с этим категорически не согласны и готовы на крайние меры.

Болельщику Констанитину Сдобнову этим летом аннулировали паспорт болельщика. Матчи чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге он планировал посмотреть на стадионе. Заранее купил билет, подал заявку на Fan ID и получил отказ в посещении игры.

«В 2020 году мне ID согласовали, я знал, что я его получу, и буквально за две недели до матча мне пришло сообщение, что билет аннулирован... Ни разу ни в каких противоправных действиях не участвовал... Из-за того, что мне аннулировали Fan ID, я потерял больше 25 тысяч: стоимость билета и билет на самолет», - поделился ситуацией мужчина.

Ответ системы на сотню жалоб и писем один: «Согласно правилам (приказ 506), органы безопасности вправе отказать в выдаче Fan ID без объяснения причин».

По словам Сдобнова, он попытался найти какие-то причины отказа: штрафы, задолженности по налогам, вспоминал, есть ли у него проступки на Кубке конфедераций в 2017 году, но никаких оснований для аннулирования паспорта болельщика не было.

В Сети многие фанаты жалуются на аналогичные случаи. Оставшиеся без хлеба и зрелищ болельщики вспоминают свои правонарушения прошлых лет, но иногда вовсе их не находят. Депутаты, которые приняли новый закон о введении Fan ID, признали, что не учли подобного сценария.

«Болельщик без объяснения причин может не получить Fan ID, более того, человек, получивший ID, может на входе узнать, что его паспорт болельщика аннулирован, при этом заплатив деньги за билет. В законе ничего про это не прописано», - заявлял депутат Государственной думы Владимир Исаков.

Согласно пояснениям к закону, Fan ID - это инструмент, который поможет обеспечить безопасность на спортивных мероприятиях. Покупая билет впервые, зритель должен раз и навсегда зарегистрироваться в единой системе. Сделать это можно через портал госуслуг или в МФЦ. Затем данные болельщика проверят в ФСБ и при наличии нарушений анкету дополнят. Финальная точка - аутентификация на стадионе. На реализацию всех мероприятий депутаты заложили 770 миллионов рублей.

По плану закон должен очистить спорт от нецензурной лексики, оскорбительных баннеров, фаеров и драк.

«Здесь вопрос не только в запретных мерах, а в формировании культуры. Оно должно идти с обеих сторон. Мы не хотели создавать правила с точки зрения "наказать"», - пояснял суть закона министр спорта РФ Олег Матыцин.

За семь лет статистика наказаний болельщиков заметно ухудшилась. Чуть больше 2 000 нарушений с 2015 по 2017 год. А в 2020 году полицейские составили 7,5 миллиона административных протоколов. Меньше хулиганы выбегают на поле, чаще оскорбляют игроков и судейство. Одно из самых серьезных нарушений - за использование пиротехники.

На матче ЦСКА - «Зенит», когда фанаты зажгли 46 фаеров, арестовали более 300 человек. Армейский клуб тогда оштрафовали на 300 тысяч рублей за необеспечение безопасности.

«Наша задача - донести условия, при которых мы не потеряем зрителей на стадионах. Нужно создать прозрачную систему получения, доступную. Иметь переходный период, чтобы это не сказалось на посещаемости, сделать процесс максимально открытым», - подчеркивал в начале декабря президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

В Италии и Турции после внедрения паспортов болельщиков посещаемость футбольных матчей снизилась вдвое. Пугают ли футбольные клубы пустые трибуны, неизвестно. В РФС и ведущих отечественных клубах считают по-другому. Сторонники Fan ID в России уверены, что поддерживать футболистов в нашей стране меньше не станут.

«У нас в Санкт-Петербурге на матче хоккейного СКА приходят с детьми, великолепная атмосфера. А тоже кричали: если вы зачистите фанатов, никто не будет ходить! Битком стадион, и билетов не достать», - рассказал болельщик ФК «Зенит» Владимир Дервенев.

Введение Fan ID влечет за собой ограничения. Например, продать или передать билет на матч другому человеку станет невозможно. Между тем в новом законе осталась лазейка, которую сразу подметили болельщики. Если по внутреннему паспорту Fan ID по каким-то причинам аннулировали, останется возможность зарегистрироваться по заграничному.