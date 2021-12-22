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Байден заявил, что ситуация первых месяцев пандемии в США не повторится

Марина Крижановская
00:58 22.12.2021
Он вновь призвал каждого американца вакцинироваться или ревакцинироваться.
Байден заявил, что ситуация первых месяцев пандемии в США не повторится
© Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден категорически несогласен с тем, что ситуация с пандемией марта 2020 года может повториться в США.

«Ответ: абсолютно нет», - подчеркнул Байден.

Он отметил, что есть «три серьезных отличия» между той ситуацией, которая наблюдалась в начале пандемии, и тем, что есть сейчас.

«Первое: более 200 миллионов американцев полностью вакцинировались. Такие люди защищены от госпитализации и смерти», - цитирует его комментарии ТАСС.

Пунктом номер два президент США отмечает, что американские власти готовы к развитию ситуации как с точки зрения возможного увеличения числа госпитализаций, так и с точки зрения запасов средств защиты и аппаратов ИВЛ. Третьим пунктом Байден отметил, что знания американских специалистов о коронавирусе стали более обширными, чем в марте 2020 года. По мнению президента, это позволит принимать более эффективные меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее Байден сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружен уже в Белом доме.

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