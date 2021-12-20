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В РФ ответили на обещание Польши остановить «Северный поток - 2»

Елизавета Потейчук
08:50 20.12.2021
Посол России в Польше также отметил, что решение по запуску газопровода будет приниматься точно не в Варшаве.
В РФ ответили на обещание Польши остановить «Северный поток - 2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что российская сторона считает аргументы Польши против «Северного потока - 2» несостоятельными. По словам дипломата, решение по запуску газопровода будет приниматься не в Варшаве.

«Польские власти давно и последовательно выступают против проекта “Северный поток – 2”. Аргументы, которые при этом приводит польская сторона, мы считаем несостоятельными. В отношении запуска СП-2 решение, конечно, будет приниматься не в Польше. Его перспективы, однако, более квалифицированно смогут оценить специалисты, компетентные в этой области», - сказал Андреев в интервью «Известиям».

По мнению посла, призывы польского министра Анны Москва к антимонопольному расследованию против «Газпрома» бесперспективны. В вопросе вероятного нахождения Польшей более выгодного поставщика голубого топлива, чем «Газпром», сам Андреев сильно сомневается.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забегать вперед в вопросе сертификации «Северного потока - 2». Также, с его слов, продолжается техническая работа с регулятором по газопроводу, компания следует всем требованиям.

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