В Улан-Удэ 17 детей получили химические ожоги после посещения бассейна

В Железнодорожном районе Улан-Удэ во время посещения бассейна 17 детей получили химические ожоги. Установлено, что инцидент произошел в спа-комплексе на проспекте Автомобилистов. Следственный комитет по республике Бурятия организовал проверку по факту случившегося.

«Следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту начата доследственная проверка, в рамках которой проводится необходимый комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», - сообщается на сайте СК по Бурятии.

По данным следствия, дети получили химические ожоги слизистой глаз, дыхательных путей, кожных покровов, вероятно, в результате воздействия дезинфицирующих средств, чья концентрация в воде оказалась превышенной. Следователи назначат судебно-медицинские исследования для определения тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, а также будут взяты пробы воды из бассейна, которые подвергнуться химическому исследованию.

«Компания сразу покинула заведение. Нескольким из детей потребовалась медицинская и даже врачебная помощь», - сообщил cтарший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

Ранее два ребенка погибли после отравления неизвестным веществом под Ростовом. Помимо этого двое взрослых попали в реанимацию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» УК РФ.