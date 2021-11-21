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Два ребенка погибли после отравления неизвестным веществом под Ростовом

Виктория Ивашечкина
19:46 21.11.2021
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» УК РФ.
Два ребенка погибли после отравления неизвестным веществом под Ростовом
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Два ребенка погибли, еще двое детей и двое взрослых попали в реанимацию после отравления неизвестным веществом в Октябрьском районе Ростовской области.

«В воскресенье в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства тела семилетней девочки. Ее восьмилетняя сестра была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась», - сказал представитель СУСК по региону.

Также уточнялось, что погибшие дети воспитывались в приемной семье.

По последней информации, двое взрослых и двое детей находятся в реанимационном отделении больницы с признаками отравления неизвестным веществом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» УК РФ. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства, уточнили в ведомстве.

Несколькими днями ранее сообщалось, что в Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления этанолом.

Как уточнили в местном Минздраве, трое из пострадавших находились в тяжелом состоянии. Пострадавшие - молодые люди 1999-2000 годов рождения

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