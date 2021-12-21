СМИ назвали количество пострадавших в ДТП с Цивилевым
По данным в СМИ, причиной аварии стали погодные условия, усложнившие ситуацию на дорогах.
© Видео: Максим Учватов, YouTube © Фото: Максим Учватов, YouTube
В аварии с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева могли пострадать три человека. Отмечается, что погибших нет.
В ДТП, по данным СМИ, попали два легковых автомобиля, два грузовика и микроавтобус. По предварительной информации, причиной аварии стали погодные условия, пишет «360».
Напомним, что во вторник, 21 ноября, в районе поселка Карагайла на трассе Кемерово – Новокузнецк произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Губернатор направлялся на встречу с семьями погибших в трагедии на шахте «Листвяжная». Ранее в Сети было опубликовано видео с места ДТП.