Глава внутренних войск МВД Киргизии подозревается в растрате около 400 тысяч долларов

Руководителя внутренних войск МВД Киргизии Исламбека Кенжекулова задержали по делу о растрате порядка 400 тысяч долларов. Известно, что средства были предназначены для закупки продуктов питания и вещей для нужд личного состава.

«Подозреваемый задержан в рамках ранее возбужденного дела об ущербе на 34 миллиона сомов во внутренних войсках», - цитирует РИА Новости слова представителя пресс-службы надзорного ведомства республики.

О выявлении коррупционной схемы по присвоению денежных средств должностными лицами внутренних войск МВД Киргизии Генпрокуратура республики сообщала неделю назад. По результатам прокурорской проверки, бюджетные средства на сумму около 34 миллионов сомов (порядка 400 тысяч долларов) были незаконно перечислены на счета подставных фирм, а позднее - присвоены. Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц по статьям 337 («Злоупотребление должностным положением»), 209 («Мошенничество»), 210 («Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере»), 346 («Служебный подлог») и 348 («Халатность»).

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что количество уголовных дел о коррупции выросло на 15% с начала года. По его словам, среди направленных в суд каждое четвертое дело - о даче взятки и о получении взятки. Также «лидируют» дела о мошенничестве, присвоении или растратах бюджета.