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ПСБ в 2022 году продолжит расширение инфраструктуры отделений

Кирилл Кунецкий
18:05 02.12.2021
В будущем году банк планирует расширять свое присутствие и продолжать наращивать объемы бизнеса.
ПСБ в 2022 году продолжит расширение инфраструктуры отделений
© Фото: ПСБ
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В Москве состоялась выездная бизнес-конференция ПСБ с участием управляющих и региональных директоров, на которой подвели предварительные итоги 2021 года и обсудили планы на 2022 год, перспективы развития региональной сети. 

В 2021 году ПСБ усилил свои позиции по всем бизнес-направлениям, укрепил статус опорного банка для ОПК и продолжил наращивать обслуживание клиентов из гражданских сегментов. По итогам работы за 9 месяцев 2021 года рост регионального кредитного портфеля ПСБ без учета Москвы и Московской области составил 25%. Объем привлеченных средств клиентов в регионах также вырос на 25%. 

«Процесс развития и реформатирования сети ПСБ в следующем году будет направлен прежде всего на расширение нашей инфраструктуры с целью повышения доступности точек продаж для военнослужащих, работников оборонно-промышленного комплекса, а также жителей тех городов и населенных пунктов, где мы еще не представлены. Кроме того, мы продолжаем сохранять наш курс на масштабную цифровизацию по всем направлениям бизнеса во всех своих точках присутствия», - отметил заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов в ходе своего выступления на бизнес-конференции.

Сеть ПСБ сегодня представлена в 73 субъектах РФ, она насчитывает порядка 300 точек продаж. В 2021 году банк открыл новые локации, в том числе в Североморске, Северодвинске, Колпино, Дмитрове, и в результате присоединения Роскосмосбанка - в Мирном, Плесецке и на Байконуре.  

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