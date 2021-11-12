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ПСБ запустил новый вклад «Крутой процент» и повысил ставки по депозитам

Алексей Курильченко
14:38 12.11.2021
Диапазон увеличения ставок по вкладам составил 0,65-1,0 п. п.
ПСБ запустил новый вклад «Крутой процент» и повысил ставки по депозитам
© Фото: ПСБ
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ПСБ предложил клиентам новый вклад «Крутой процент» с доходностью до 9%. Депозит открывается на 250 дней, срок разбит на процентные периоды, для каждого из которых действует своя процентная ставка. В первые 50 дней клиент получает повышенный доход 9%, при этом имеет возможность пополнять депозит на любые суммы. Ставка на период от 51 до 100 дней будет равна 8% годовых, от 101 до 250 дней - 7% годовых. Доход выплачивается в конце срока действия вклада. Депозит «Крутой процент» можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном или интернет-банке.

По словам руководителя центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидии Хальфиевой, конец года является высоким сезоном на рынке привлечения вкладов. Многим работникам в этот период выплачиваю тринадцатые зарплаты и премии, которые люди стараются разместить в выгодные вклады.

«Многие изучают более доходные варианты размещения средств после закрытия вкладов предыдущих периодов, и часть клиентов, ожидая дальнейшего повышения доходности, сейчас выбирают депозиты с небольшими сроками размещения. Мы внимательно следим, как меняются предпочтения вкладчиков в отношении сберегательных продуктов. С учетом этого предложили новый вклад для тех, кто при относительно коротком сроке размещения хочет получить привлекательную доходность, а также увеличили ставки по самым востребованным депозитам», - сказала Хальфиева.

Также ПСБ повысил доходность по срочным депозитам. Диапазон увеличения ставок по вкладам «Сильная ставка», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил 0,65-1,0 п.п.

По депозиту «Сильная ставка», который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке, ставка увеличена до 8,35% годовых. По «Онлайн-вкладу» доходность также составит до 8,35% годовых. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По депозиту «Мой доход» ставка увеличена до 8,1% годовых, а для зарплатных клиентов и пенсионеров - до 8,2%,  по вкладу с пополнением «Моя копилка» - до 6,85% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» - до 6,4% годовых.

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