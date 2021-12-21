Калининградский губернатор сообщил, что авиация НАТО «зачастила» у границ региона

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в последнее время повысилась частота появлений самолетов-разведчиков НАТО вокруг региона. При этом, с его слов, российская авиация также не дремлет.

«Частота, конечно, повысилась, но, насколько я понимаю, ничего они здесь не могут рассмотреть такого, что не могут рассмотреть из космоса. Это скорее проверка границ, насколько мы быстро отреагируем, видим или не видим. Стандартный обмен любезностями между военными», - сказал Алиханов в беседе с РИА Новости.

Ранее МИД РФ призвал восстановить канал общения с НАТО по военной линии. Как сообщил замглавы российского внешнедипломатического ведомства Александр Грушко, восстановление каналов общения в данной сфере является обязательной мерой в случае, если страны заинтересованы в деэскалации путем введения мер, способных «отодвинуть опасность военных инцидентов».