Врач рассказал о вреде морозов для здоровья

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что морозы особенно опасны людям с хроническими заболеваниями органов дыхания. Он отметил, что неприятные реакции на морозный воздух могут оказаться и у здоровых людей.

«Они могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде», - рассказал врач РИА Новости.

Также врач отметил, что у людей с хроническим заболеванием органов дыхания может появляться одышка, кашель и обострение заболевания.

Ранее дерматолог Наталья Яковлева рассказала «Звезде», как защитить кожу во время надвигающихся морозов. Зимой, особенно при сильных морозах, необходимо пользоваться косметической продукцией с более плотной, чем в теплое время года, основой. При возникновении различных дерматозов в ход идут аптечные эмоленты, пояснила специалист.