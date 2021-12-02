Путин назвал трагедию на шахте в Кузбассе общей бедой и болью для России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области - общая беда и боль не только для Кузбасса, но и для всей России.

«Как мы все хорошо знаем, 25 ноября в Кемеровской области произошла трагедия. Большая беда. В результате аварии на шахте «Листвяжная» погибли шахтеры и спасатели. Это общая беда и боль для Кузбасса и для всей страны, для всей России», - подчеркнул президент России в ходе совещания по угольной отрасли Кузбасса.

Владимир Путин также выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших шахтеров и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как подчеркнул президент, авария на шахте «Листвяжная» произошла из-за целого ряда нарушений техники безопасности.

«Как было доложено, по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности», - заявил глава государства.

Владимир Путин в ходе совещания также отметил недопустимость злоупотребления мужеством шахтеров, спускающихся в шахту. Президент напомнил о том, что их жизнь и здоровье должны быть защищены.

«С тех, кто в погоне за прибылью в угольной отрасли пренебрегает жизнью и здоровьем людей, нужно спрашивать жестко и по закону», - заявил Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул о необходимости выяснить все причины и обстоятельства трагедии на шахте в Кузбассе.

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек - шахтеры и спасатели. В больницах на лечении находятся 60 пострадавших, еще 12 восстанавливаются дома.

Ранее сообщалось, что собственники шахты «Листвяжная» начали производить выплаты семьям погибших в результате инцидента.

Отмечалось, что семьи погибших получат по два миллиона рублей единовременной выплаты. Кроме того, каждый член семьи лично получит еще по одному миллиону рублей.

Всего на выплаты взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 миллионов рублей.