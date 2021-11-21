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Эксперт назвал популярные приемы мошенников в сезон распродаж

Майя Мусиенко
09:58 21.11.2021
По словам специалиста, злоумышленники создают липовые сайты, где обещают большие скидки при оплате онлайн.
Эксперт назвал популярные приемы мошенников в сезон распродаж
© Фото: pexels
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Во время онлайн распродаж мошенники не упускают возможности заработать. Они создают поддельные сайты интернет-магазинов и собирают там данные банковских карт покупателей, рассказал эксперт по кибербезопасности Олег Волков.

«На таких сайтах размещена форма онлайн оплаты, которая визуально похожа на известные платежные сервисы. Как только покупатель вводит карточные данные на странице, мошенники сразу получают их, включая секретный код, а после продают в даркнете», – отметил он в разговоре с РИА Новостями.

Специалист посоветовал покупателям внимательно проверять имена ссылок, на которые ведет привлекательная реклама. По его словам, разница в написании может быть минимальной, но именно она свидетельствует о подделке сайта. Самым правильным решением в такой ситуации будет самостоятельно набрать электронный адрес магазина в поисковике и найти нужную акцию, порекомендовал Волков.

«Если в названии сайта присутствуют какие-то дополнительные символы, слова или некоммерческие доменные зоны, то стоит избегать покупок на таких сайтах», – подчеркнул эксперт.

Также он предложил оформить отдельную банковскую карту для покупок в интернете и пополнять ее можно по мере необходимости.

Ранее сообщалось, что жители Московской области начали получать письма от мошенников с требованием оплатить подоходный налог с «детских» и пенсионных выплат.

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