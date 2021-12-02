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Москвичам пообещали 10-сантиметровые сугробы

Светлана Иванова
17:01 02.12.2021
Значимые осадки следует ожидать с начала следующей недели. В Подмосковье на северо-западе будет обильный снежный покров, с юга-востока - незначительный, в столице - умеренные значения, рассказал синоптик.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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В Москву в конце следующей недели придет по-настоящему зимняя погода. Об этом «Звезде» рассказал синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов. Он добавил, что речь идет о 10-сантиметровых сугробах и умеренном морозе. Однако сначала в регион придет потепление.

«У нас будет порядка восьми-десяти сантиметров к концу выходных дней, потому что сейчас мы видим, что идет потепление, идет повышение температуры. И обратный ход температуры ожидается... Снежок будет таять, и его будет подкидывать сверху. Пятница у нас плюсовая, и в субботу-воскресенье у нас немножко подморозит, где-нибудь четыре-пять градусов мороза, и в воскресенье со снежком. Снег несильный», - пояснил Шувалов.

Он пояснил, что более значимые осадки следует ожидать с начала следующей недели. В Подмосковье на северо-западе будет обильный снежный покров, порядка 13-16 сантиметров, с юго-востока - около четырех сантиметров, в столице будут умеренные значения - порядка 10 сантиметров, резюмировал синоптик.

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