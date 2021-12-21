В Пентагоне сообщили об участии около 100 военнослужащих США в экстремистской деятельности

В США около 100 военнослужащих были замечены в экстремистской деятельности за уходящий год. Сведения содержатся в опубликованном документе Пентагона.

«Число военнослужащих, в отношении которых были предприняты официальные действия в связи с вовлечением в запрещенную экстремистскую деятельность, составляет менее 100 человек за последний год», - говорится в релизе.

Ранее стало известно, что США расширят военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания Китая. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин во время брифинга в Пентагоне.