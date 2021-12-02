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ФСБ показала кадры допроса готовившего теракт в РФ агента разведки Украины

Иван Линдеманн
10:28 02.12.2021
Диверсанты хотели совершить теракт путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры допроса нескольких сотрудников украинских разведывательных служб. По данным ведомства, они планировали совершить диверсию на территории РФ.

«Двое собирали информацию о стратегических объектах страны, еще один готовил теракт», - заявили в ФСБ.

Среди задержанных - агент безопасности СБУ Коваль Зиновий Зиновьевич 1974 года рождения и его сын Коваль Игорь Зиновьевич 1999 года рождения. По информации ФСБ, они прибыли в Россию в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры.

Помимо них, задержан агент Главного управления разведки министерства обороны Украины, котрый был направлен в РФ с целью совершения террористического акта.

«Житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 г.р., дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что диверсанты хотели совершить теракт путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

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