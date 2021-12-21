РФ зафиксировала активизацию террористических группировок по всей Сирии

Специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что Россия обеспокоена действиями террористических группировок в Сирии, которые активизировались почти по всей стране.

«Нас не может не беспокоить то, что в последнее время активизировались террористические группировки. Не только на севере Сирии, но и практически по всей территории страны», - сообщил он, пишет ТАСС.

Лаврентьев отметил, что активизацию противодействия террористическим группировкам и сопряжение усилий всех заинтересованных сторон будут обсуждать на очередной международной встрече по Сирии в астанинском формате.

Ранее четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате минометного обстрела, совершенного боевиками из района Сфухон по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Мус.