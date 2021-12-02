Шойгу вручил госнаграды лучшим воинским коллективам Вооруженных сил России
Министр обороны России вручил государственные награды, полковые и корабельные чаши лучшим воинским коллективам Вооруженных сил России.
«Это знак признания вклада ваших воинских коллективов в укрепление обороноспособности государства, обеспечение его безопасности и национальных интересов», - сказал Шойгу на церемонии вручения, которая прошла в атриуме Национального центра управления обороной России.
Министр выразил уверенность, что эти награды, символизирующие патриотизм и самоотверженность, станут хорошим стимулом для дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, а также послужат сохранению лучших традиций Отечества.
Так, орденом Жукова награждены 5-я общевойсковая армия Восточного военного округа, Военно-космическая академия имени Можайского и Новосибирское высшее военное командное училище.
Орден Нахимова присвоен 31-й Краснознаменной дивизии подлодок Северного флота. А Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко удостоился ордена Александра Невского.
За заслуги в укреплении обороноспособности России корабельные чаши получили Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты, Каспийская флотилия, а также подводный крейсер «Владимир Мономах».
Полковые чаши были вручены 121-му тяжелому бомбардировочному авиаполку и 104-му десантно-штурмовому полку.
Напомним, полковая или корабельная чаша - знак доблести, вручаемый воинским формированиям. Она символизирует единство, сплоченность, воинское братство.
Ранее сообщалось, что Шойгу обсудил ситуацию на Балканах и международную безопасность с главой МВД Сербии.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров