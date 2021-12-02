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Шойгу вручил госнаграды лучшим воинским коллективам Вооруженных сил России

16:11 02.12.2021
Министр выразил уверенность, что награды, символизирующие патриотизм и самоотверженность, станут хорошим стимулом для дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, а также послужат сохранению лучших традиций Отечества. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России вручил государственные награды, полковые и корабельные чаши лучшим воинским коллективам Вооруженных сил России. 

«Это знак признания вклада ваших воинских коллективов в укрепление обороноспособности государства, обеспечение его безопасности и национальных интересов», - сказал Шойгу на церемонии вручения, которая прошла в атриуме Национального центра управления обороной России.

Министр выразил уверенность, что эти награды, символизирующие патриотизм и самоотверженность, станут хорошим стимулом для дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, а также послужат сохранению лучших традиций Отечества. 

Так, орденом Жукова награждены 5-я общевойсковая армия Восточного военного округа, Военно-космическая академия имени Можайского и Новосибирское высшее военное командное училище.

Орден Нахимова присвоен 31-й Краснознаменной дивизии подлодок Северного флота. А Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко удостоился ордена Александра Невского. 

За заслуги в укреплении обороноспособности России корабельные чаши получили Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты, Каспийская флотилия, а также подводный крейсер «Владимир Мономах». 

Полковые чаши были вручены 121-му тяжелому бомбардировочному авиаполку и 104-му десантно-штурмовому полку. 

Напомним, полковая или корабельная чаша - знак доблести, вручаемый воинским формированиям. Она символизирует единство, сплоченность, воинское братство. 

Ранее сообщалось, что Шойгу обсудил ситуацию на Балканах и международную безопасность с главой МВД Сербии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров

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