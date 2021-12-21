В МЧС будут внедрять дистанционный контроль противопожарных систем

С помощью современных технологий МЧС РФ планирует внедрять дистанционный контроль за функционированием автоматических систем противопожарной защиты на местах. Об этом рассказал врио главы ведомства Александр Чуприян.

Он отметил, что с технической стороны реализовать эту идею уже возможно. По его словам, благодаря массовому распространению подобных систем пожарный инспектор сможет по минимуму взаимодействовать с владельцами объекта, но будет осведомлен о ситуации на нем.

«Сейчас основная задача - с помощью цифровых технологий сделать умный пожарный надзор», - заявил он.

С помощью цифровой помощи, как объяснил Чуприян, возможно будет контролировать стабильность и качество работы автоматических средств пожарной безопасности, к примеру, систем пожаротушения. Финансовая нагрузка при этом, согласно мнению специалиста, может вырасти.

«Без финансовых затрат это невозможно сделать», - цитирует его ТАСС.

Чуприян вспомнил трагедию в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области, где в результате пожара погибли 60 человек. По его мнению, смертей людей в данной ситуации удалось бы избежать, если бы на месте работали автоматические противопожарные системы и если бы не было блокировки вторых эвакуационных выходов. Как заключил врио главы МЧС, в таких вопросах общество и бизнес должны быть более ответственными.