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В МЧС будут внедрять дистанционный контроль противопожарных систем

Анна Берестовая
05:58 21.12.2021
В МЧС России планируют создать «умный пожарный надзор» с помощью цифровых технологий.
В МЧС будут внедрять дистанционный контроль противопожарных систем
© Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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С помощью современных технологий МЧС РФ планирует внедрять дистанционный контроль за функционированием автоматических систем противопожарной защиты на местах. Об этом рассказал врио главы ведомства Александр Чуприян.

Он отметил, что с технической стороны реализовать эту идею уже возможно. По его словам, благодаря массовому распространению подобных систем пожарный инспектор сможет по минимуму взаимодействовать с владельцами объекта, но будет осведомлен о ситуации на нем.

«Сейчас основная задача - с помощью цифровых технологий сделать умный пожарный надзор», - заявил он.

С помощью цифровой помощи, как объяснил Чуприян, возможно будет контролировать стабильность и качество работы автоматических средств пожарной безопасности, к примеру, систем пожаротушения. Финансовая нагрузка при этом, согласно мнению специалиста, может вырасти.

«Без финансовых затрат это невозможно сделать», - цитирует его ТАСС.

Чуприян вспомнил трагедию в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области, где в результате пожара погибли 60 человек. По его мнению, смертей людей в данной ситуации удалось бы избежать, если бы на месте работали автоматические противопожарные системы и если бы не было блокировки вторых эвакуационных выходов. Как заключил врио главы МЧС, в таких вопросах общество и бизнес должны быть более ответственными.

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