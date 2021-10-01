В стране и мире В СК рассказали об обстоятельствах трагедии в «Зимней вишне» Кира Тило Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко прокомментировала решение по делу о пожаре в «Зимней вишне». © Видео: СК РФ © Фото: Александр Кряжев РИА Новости Читайте нас на: Следственному комитету удалось «поминутно» восстановить события и обстоятельства пожара в «Зимней вишне». Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. «Поминутно восстановлены события и получены доказательства противоправности действий подсудимых, в том числе: конкретные недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, отсутствие проверок региональным МЧС по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей, неверные действия и некомпетентные решения сотрудников Госстройнадзора при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам», - отметила Петренко. Ранее Заводский районный суд города Кемерово признал виновными фигурантов первого дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Трагедия произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика