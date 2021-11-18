Дополнительные опции и нечестные дилеры: почему процесс покупки автомобиля в России превратился в сложный квест

Покупка нового автомобиля для россиян превратилась не в праздник, а в сложный квест. Дефицит на рынке, который связан с пандемией и проблемами с поставками комплектующих, развязал руки дилерам. Они отказываются продавать машины без дополнительного оборудования. К базовой стоимости прибавляют от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. Конечные потребители оказываются перед выбором: или платить за опции, или ждать, но как долго - неизвестно.

Семья Кожевниковых оказалась в патовой ситуации: недостатков в их новом автомобиле больше, чем в старом. Супруги поменяли подержанную иномарку по трейд-ину на автомобиль с привлекательной ценой - полмиллиона рублей. Машину б/у автосалон забрал, но новую пришлось покупать в три раза дороже.

«Конечно, мы еще и сами сглупили в плане давления такого. Потому что, правда, честно, очень испугались морального давления. Не устраивает? Уедете на автобусе или пешком пойдете. Ваши проблемы», - рассказывает сейчас Людмила Кожевникова.

Чтобы не стать пешеходами, покупатели согласились на дополнительные услуги: независимую гарантию за 200 тысяч рублей, так называемую помощь на дорогах за 100 тысяч и страховку.

Тысячи обманутых в автосалонах обращаются к юристам. По их словам, купить за наличные авто в последние годы трудно, скорее клиенту откажут. Объяснят, что такой комплектации нет, но быстро найдут, если взять в кредит. Или без него, но уже с сигнализацией и ковриками, по цене в разы выше рыночной.

«Схема везде одинаковая. Когда клиент приходит в салон, на него начинается психологическое давление, и когда человек морально устает, он начинает подписывать документы. Начиная от кредитного договора, когда дают другую сумму, объясняя это тем, что так кредит точно банк выдаст, договор, и списывают допы», - объяснил автоэксперт Дмитрий Золотов.

Клиенты проводят в ожидании от пяти до 10 часов. Коврики ценой пять тысяч рублей им продают в 10 раз дороже. Салоны-перекупщики накручивают на прайс эконом-сегмента до двухсот тысяч рублей, а на машины премиум-класса до двух миллионов.

«Покупатель может оказаться и сказать: "Я, подожду след поставку, и я хочу заказать авто без допоснащения". Дилер поставит его в очередь на февраль или март следующего года. И мы не знаем, по какой цене мы продадим. Она остается открытой и никто не мешает оснастить машину дополнительным оборудованием и сказать: "Предоплату мы вам вернем, а машины без допоснащения нет. Хотите, мы вас снова поставим в очередь на май?"», - рассказал о простой схеме обмана автоэксперт Максим Кадаков.

Парадигма в автосалонах сменилась: теперь не клиент всегда прав, а дилер диктует свои условия. Отчасти это произошло из-за дефицита, который сформировался во всем мире из-за коронавируса. При этом, в семи странах Европы, России и Казахстане эксперты выяснили, что только на Западе автодилеры не навязывают дополнительные услуги.

«Безумная жадность дилеров, которые хотят денег, они прямо об этом говорят: "Мы хотим заработать, потому что в прошлые годы заработали меньше, чем нам хотелось"», - утверждает вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В Белоруссии машины без так называемых допов купить можно, но не гражданам России. В погоне за низкими ценами жители приграничных районов едут в Минск, в том числе за российским автопромом, однако совершить покупку удается далеко не всем. Белорусские дилеры ссылаются на негласные договоренности с российскими. Правило о запрете продаж действует около полугода. Но по сути оно незаконно.

«Случилось это тоже из-за проблем на российском рынке, но проблемы создают импортеры и российские дилеры. Была достигнута договоренность между импортерами, чтобы хоть как то был спрос в России, создали такой запрет. Есть в гражданском кодексе РБ нормы о публичном договоре, как и в РФ, что продажа авто это публичный договор. И дилер обязан продавать авто любому, кто захочет. Российский потребитель точно такой же, как и белорусский, если он хочет купить авто», - объяснил вице-президент Общества потребителей автотехники России Антон Недзвецкий.

В эпоху дефицита нашлись и псевдопокупатели, которые хотят заработать. Они занимают очереди за отечественными машинами и иномарками. А потом в интернете продают места. Цена - от пятнадцати до нескольких сотен тысяч рублей.

Эксперты прогнозируют конец дилерского бизнеса из-за перехода на дистанционную покупку машин. Но до этого еще далеко. Пока же, если клиенту навязывают ненужные услуги, юристы советуют обращаться в надзорные органы.