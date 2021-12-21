Уголовное дело против инженера возбуждено после ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении инженера по метрологии, трудившегося в местном отделении федерального учреждения, по факту неправомерной выдачи официального документа. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Кузбассу.

Согласно версии СК, мужчина выдал свидетельство о поверке газоаналитической системы, а также датчиков газа в шахте имени А.Д. Рубана. В бумагах утверждалось, что все устройства функционируют надлежащим образом. В действительности же инженер не посещал предприятие и не производил проверок техники в нем.

Из-за действий подозреваемого, по версии следователей, не было обеспечено соответствие обустройства шахты нормам аэрологической безопасности, из-за чего жизни работников и потенциальных посетителей предприятия оказались в опасности. Для установки всех обстоятельств преступления сотрудниками Следственного комитета будет изучена вся документация, относящаяся к делу.

Ранее на шахте имени Рубана в Кузбассе произошла чрезвычайная ситуация, в связи с которой все работы на предприятии были временно остановлены, а горняки выведены из-под земли.