МВФ одобрил транш на списание процентов с долгов 25 беднейших стран

Международный валютный фонд дал свое одобрение для транша на списание процентов по долгам 25 беднейших стран мира. Такое действие было произведено в рамках работы Фонда сдерживания и ликвидации катастроф.

На обеспечение транша было выделено 115 миллионов долларов. Ранее для этих целей уже было потрачено 964 миллиона долларов.

Как пишет RT, в соответствии с заявлением МВФ, этот транш был назван последней операцией подобного рода, спонсируемой Фондом.

Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление Киеву кредитного транша в размере 700 миллионов долларов. Решение было принято после обзора экономических показателей страны в рамках 18-месячного механизма стенд-бай.