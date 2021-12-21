Три человека погибли в ДТП в Хабаровском крае

Во вторник в Хабаровском крае в Амурском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Региональная прокуратура сообщает о столкновении автомобилей марки Toyota, в результате которого погибли три человека.

«На автодороге поселок Эльбан – село Ачан Амурского района произошло столкновение двух автомобилей Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla Filder. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля Toyota Corolla Filder», - приводит РИА Новости сообщение прокуратуры Хабаровского края.

ГИБДД предварительно сообщает, что водитель автомобиля Corolla Filder не справился с управлением: выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Land Cruiser. Водитель последнего автомобиля получил травму.

Ранее в Хабаровском крае на переезде столкнулись машина скорой помощи и поезд. Погибла фельдшер скорой помощи.