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В Роскачестве развеяли популярный миф о покупке рыбы

Анна Назайкина
14:06 02.12.2021
Ранее организация выяснила, что большинство образцов консервов из сайры, продаваемых в крупных торговых сетях, оказалось фальсификатом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pexels.com
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Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в беседе со «Звездой» дала совет потребителям при выборе сайры в магазине. Она рассказала, что организация исследовала 19 торговых марок этой рыбы, в основном эконом-сегмент, они представляют 53% товарного рынка консервированной сайры в масле.

«К сожалению, результаты не радуют. Из 19 торговых марок 11 банок не содержали сайру, содержали более дешевые, иногда до пяти раз дешевле, виды промысловых рыб. Таким образом, мы видим явные признаки правонарушения. Производитель фактически ввел потребителя в заблуждение - вместо более дорогой рыбы, сайры, положил более дешевую рыбу», - сказала она.

С точки зрения белков, жиров и углеводов состав рыбы примерно тот же, что и у сайры, отметила Саратцева, однако промысловая ценность такого продукта гораздо меньше, поэтому налицо явный фальсификат.

«В данном случае правонарушение скорее экономическое, чем имеет какую-то опасность причинения вреда здоровью человека. “Покушения” на жизнь в данном случае нет... Производителю удобнее положить более дешевую рыбу, особенно понимая, что не всегда потребитель замечает разницу, и, таким образом, просто извлечь выгоду», - объяснила замруководителя Роскачества.

Также она дала совет потребителю, как не стать жертвой фальсификата при выборе сайры. Саратцева посоветовала обращать внимание на стоимость продукции.

«Те товары, в которых не было обнаружено сайры, стоили примерно от 24 до 45 рублей за 100 грамм. Вот такой коридор. Поэтому потребитель должен обращать внимание на цену, и если ценовой коридор за 100 грамм ниже 45 рублей, наверное, стоит лишний раз подумать», - добавила она.

Кроме того, Саратцева рассказала о существовании известного потребительского мифа о покупке рыбы.

«Миф (на него не следует ориентироваться) о том, что если вы покупаете рыбу в месте вылова, в прибрежных промысловых районах, то это точно будет сайра ну или другая рыба, которую вы хотите купить. Место производства сегодня не является гарантией страховки от фальсификата», - заметили в Роскачестве.

Ранее стало известно, что Роскачество после проведенного совместно с Россельхознадзором исследования выяснило, что большинство образцов консервов из сайры, продаваемых в крупных торговых сетях, оказалось фальсификатом - в большинстве исследованной продукции не было обнаружено ДНК сайры.

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