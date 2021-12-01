Лавров прибыл в Стокгольм для встречи с главой Госдепа США

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Стокгольм. Министр возглавляет российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет в столице Швеции 2-3 декабря.

На полях форума Сергей Лавров проведет ряд двусторонних встреч, в том числе встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем, действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде, передает ТАСС.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел переговоры с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. Беседа состоялась «на полях» встречи стран-членов НАТО в Риге.

В разговоре Блинкена с Хайко Маасом, Жан-Ивом Ле Дрианом и Лиз Трасс были затронуты темы ситуации вокруг Украины и ядерной программы Ирана.