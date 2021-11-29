В стране и мире Умер режиссер Владимир Наумов Иван Линдеманн Народному артисту СССР было 93 года. О причине его смерти не сообщается. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Скончался народный артист СССР, советский и российский режиссер Владимир Наумов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России. Наумову было 93 года. О причине его смерти не сообщается. Режиссер является создателем таких фильмов, как «Тегеран-43» и «Бег». Помимо работы в кино, он ставил спектакли в «Современнике» и сотрудничал с телевидением. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика