Умер режиссер Владимир Наумов
Народному артисту СССР было 93 года. О причине его смерти не сообщается.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Скончался народный артист СССР, советский и российский режиссер Владимир Наумов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Наумову было 93 года. О причине его смерти не сообщается.
Режиссер является создателем таких фильмов, как «Тегеран-43» и «Бег». Помимо работы в кино, он ставил спектакли в «Современнике» и сотрудничал с телевидением.