Эксперт рассказал, как понять, нужна ли вам собака

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что приобретение собаки для любого станет волнительным событием. К такому, как отметил кинолог, необходимо подойти со всей ответственностью. Необходимо правильно оценить совместную жизнь с питомцем.



«К собакам не выдается инструкции, вам придется учиться взаимодействовать и понимать питомца. И это достаточно трудоемкий процесс. Невозможно предугадать все, но вы должны быть готовым к тому, что с питомцем необходимо ежедневно гулять, к тому, что собака может лаять от одиночества или грызть вещи, что щенки могут первое время писать дома, скулить и требовать внимания, что собаке нужен грамотный уход, воспитание и забота о здоровье», - добавил Голубев в интервью РИА Новости.

Также необходимо убедиться, что все в доме согласны на собаку и все должны понимать, как может измениться их жизнь с ее появлением.

Кинолог назвал немаловажные факторы, которые необходимо учитывать перед приобретением собаки, например, аллергия. Чтобы убедиться, что аллергия отсутствует, нужно проверить, что может ее вызвать. В случае с собаками речь может идти о нескольких возбудителях: шерсть, капли слюны, частицы кожи, секреты потовых и сальных желез, другие физиологические выделения.

Ранее Владимир Голубев заявил, что ответственный хозяин всегда должен заботиться о дисциплине и умениях своей собаки не только для налаженного контакта с ней, но и для формирования у питомца правильного поведения. А в случае, если питомец уже обладает всеми базовыми навыками, то его можно обучать на другом уровне, подобрав специальные курсы.