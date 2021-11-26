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Мурашко сообщил о продлении сертификатов о перенесенном COVID-19 до года

Елизавета Потейчук
14:59 26.11.2021
Глава Минздрава подчеркнул, что для решения вопроса на данный момент вносятся соответствующие документы.
Мурашко сообщил о продлении сертификатов о перенесенном COVID-19 до года
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Руководитель Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сертификаты, подтверждающие перенесенную коронавирусную инфекцию у человека, будут автоматически продлены для всех граждан, которые переболели COVID-19 в течение текущего года. Сертификат о перенесенном вирусе будет действителен один год. По словам главы Минздрава, на данный момент готовятся соответствующие документы.

«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы для изменения», - сказал Мурашко.

Ранее Михаил Мурашко заявил о возможном введении цифрового полиса ОМС в РФ с 2022 года. Данные федерального регистра льготного лекарственного обеспечения в будущем планируется привязать к единому порталу госуслуг.

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