Опрос: более 55% американцев не одобряют работу Джо Байдена

Американский президент Джо Байден стремительно теряет поддержку и доверие среди населения Соединенных Штатов, согласно данным соответствующего опроса. Так, 41% опрошенных респондентов одобряют работу 46-го президента США. Месяц назад этот показатель составлял 42%. В целом рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США не превышал 50%-ой отметки с июня 2021 года.

Не одобряют работу американского президента 55% опрошенных граждан, среди которых 44% настроены категорично. 3% респондентов отказались от предоставления ответа. В конце прошлого месяца недовольных деятельностью Байдена было 50%.

Опрос проводился среди 1400 взрослых в период с 11 декабря по 13 декабря социологической службой Marist Poll. Статистическая погрешность данного опроса составляет 4,1 процентных пункта.

Среди опрошенных сторонников демократов 87% высказались об одобрении деятельности Байдена. 11%, по их словам, относятся к ней неодобрительно, еще 2% не уверены в своем мнении. Из числа республиканцев негативно относящихся к политике Байдена насчитывается 95%. А среди тех, кто не относит себя к сторонникам названных политических сил - 66%.

Ранее 46-ой американский президент заявлял, что планирует переизбраться на пост президента США в 2024 году.