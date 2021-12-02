В Кремле прокомментировали размещение «Бастионов» на острове Матуа

Россия имеет право размещать военные объекты на своей территории там, где считает нужным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя развертывание расчетов берегового ракетного комплекса «Бастион» на острове Матуа Курильской гряды.

«Разумеется, планирование по размещению объектов осуществляется нашим оборонным ведомством, но конечно же это все докладывается и согласовывается с Верховным главнокомандующим. Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах нашей страны, которые считает целесообразным, это наше суверенное право, это право любого государства. Вряд ли оно может кем-то оспариваться», - сказал представитель Кремля.

Напомним, что сегодня расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота были впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа в центральной части Курильской гряды.

На этом отдаленном острове ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами. Отмечалось, что личный состав уже приступил к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.

Также было уточнено, что технику, личный состав и материальные средства доставили в островную зону большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.