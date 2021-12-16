Российские пловцы победили в вольной эстафете на ЧМ на короткой воде в Абу-Даби

Российские пловцы взяли золотые медали в эстафете 4x100 м вольным стилем чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби. На втором месте оказалась сборная Италии, третье заняли американцы.

За Россию в составе команды выступили Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев.

Ранее российские спортсмены Илья Бородин и Климент Колесников завоевали золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.