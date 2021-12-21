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В Сирии военная полиция РФ провела патрулирование в четырех провинциях

22:51 21.12.2021
В провинции Дейр-эз-Зор патрулирование прошло по маршруту Хатла - Маррат и обратно.
В Сирии военная полиция РФ провела патрулирование в четырех провинциях
© Фото: Минобороны России
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Подразделения российской военной полиции с Сирийской Арабской республике провели патрулирование в четырех провинциях. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

В провинции Алеппо патрулирование проводилось по маршрутам Аджами - Мембидж и обратно, Аджами - Авшария и обратно.

В провинции Хасеке по маршрутам Мамдуха - Айн-Дивар и обратно, Дейрун-Ага - Шальхумия и обратно. В провинции Ракка по маршруту Айн-Иса - Джедида и обратно. В провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса - Телль-Тамр и обратно.

Также российскими военнослужащими проведено патрулирование в провинции Дейр-эз-Зор по маршруту Хатла - Маррат и обратно.

Ранее власти Сирийской Арабской республики при содействии ЦПВС продолжили работу по урегулированию статуса дезертиров и уклонистов от военной службы в провинции Дейр-эз-Зор. В городе Меядин процедуру урегулирования статуса прошло 300 человек.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Юрий Хведчин

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