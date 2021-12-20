Власти САР при содействии ЦПВС провели работу по урегулированию статуса дезертиров и уклонистов в Дейр-эз-Зоре

Власти Сирийской Арабской республики при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) продолжили работу по урегулированию статуса дезертиров и уклонистов от военной службы в провинции Дейр-эз-Зор. За минувшие сутки в городе Меядин процедуру урегулирования статуса прошло 300 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС, контр-адмирал Вадим Кулить.

Также он сообщил о ходе патрулирования в сирийских провинциях в рамках положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании».

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Ракка от Джарих-Эль-Фаукани до Хиджатара и обратно», - сообщил Кулить.

Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами - Бозгекли и обратно, Аджами - Каракозак и обратно. В провинции Хасеке по маршруту Камишлия - Айн-Дивар и обратно. В провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса - Телль-Тамр и обратно.

Ранее истребители F-16 Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар в районе аэропорта Дамаска восемью крылатыми ракетами. В результате погиб один человек и был поврежден склад.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Юрий Хведчин.