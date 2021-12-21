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В Госдуме ожидают окончание эпидемии COVID-19 уже осенью 2022 года

Алиса Кононенко
22:35 21.12.2021
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья назвал бессмысленным внесение вакцинации от COVID-19 в календарь профилактических прививок до полного изучения болезни.
В Госдуме ожидают окончание эпидемии COVID-19 уже осенью 2022 года
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Эпидемия COVID-19 должна отступить уже ближайшей осенью, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«По моему прогнозу, я тоже врач, кандидат медицинских наук как раз в области иммунологии, я вам скажу, что к осени вообще эпидемия должна уйти. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь, что этот прогноз сбудется», - заявил Леонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата нет никакого смысла вносить иммунизацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок, поскольку неопределенность в развитии этой болезни не позволяет заранее спрогнозировать ее развитие в долгосрочном периоде.

«Календарь прививок - это же на годы, на десятилетия вперед. То есть, когда мы будем понимать, как себя будет вести коронавирус, и какое место он займет в заболеваемости, и как с ним бороться, тогда он будет внесен в календарь прививок. Пока, я считаю, что смысла в этом нет», - подчеркнул зампред комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее Министерство здравоохранения России включило рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Согласно тексту календаря, опубликованного на сайте правовой информации, граждане делятся на три уровня приоритета. К приоритету первого уровня относятся россияне старше 60 лет, работники медучреждений, люди с хроническими заболеваниями и те, кто проживает в городах с населением более одного миллиона человек.

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