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Первое SMS продали за 132 тысячи евро в виде NFT

Алексей Курильченко
22:01 21.12.2021
Сообщение, состоящее из двух слов, выставили на продажу на аукционе в Париже.
Первое SMS продали за 132 тысячи евро в виде NFT
© Фото: pexels.com
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Во Франции продали первое в истории SMS-сообщение, отправленное в декабре 1992 года. NFT-токен, подтверждающий владение «смской», ушел с молотка за 132 тысячи евро. Сообщение состоит всего из двух слов: Merry Christmas (Счастливого Рождества).

В физическом воплощении лот представлял собой экран в акриловой рамке, на котором отображалась копия сообщения и получивший его телефон. Как сообщает РИА Новости, выставившая NFT-токен на продажу компания направит вырученные средства агентству ООН по делам беженцев.

В NFT формат переводят фотографии, фильмы и целые музыкальные альбомы. Любители современного искусства готовы платить тысячи долларов за цифровую копию мировых шедевров. Токен-лихорадка дошла и до Эрмитажа. Музей организовал аукцион, продавая цифровые версии произведении из лимитированной коллекции.

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