«У меня были галлюцинации»: виновник ДТП на Кутузовском проспекте о причинах аварии

Московское МВД опубликовало видео с мужчиной, который обвиняется в инициации массового ДТП на Кутузовском проспекте. На видео мужчина находится в не совсем адекватном состоянии, но может отвечать на вопросы. По его словам, за рулем у него начались галлюцинации, вызванные употреблением галоперидола.

«Я больше десяти лет употребляю галоперидол. Аварии я не совершал, мне кажется, у меня были галлюцинации. Я готов ответить за свой поступок, перед всеми, кто понимает», - сказал задержанный.

После этого мужчина был доставлен в отделение полиции. У него взяли отпечатки пальцев и допросили.

Массовое ДТП на Кутузовском проспекте произошло утром 21 декабря. По предварительной информации, столкнулись 13 автомобилей, сведений о пострадавших не поступало. Изначально предполагалось, что водитель, устроивший аварию, был пьян.