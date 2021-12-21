Путин предложил Совбезу обсудить проект основ госполитики в области авиационной деятельности
Проект, обсуждаемый с постоянными членами Совбеза РФ, рассчитан до 2030 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool Global Look Press
В ходе оперативного совещания Совета Безопасности президент России Владимир Путин предложил обсудить проект основ госполитики в области авиационной деятельности. Об этом он заявил в начале совещания.
«Мы обсудим с вами сегодня проект основ государственной политики в области авиационной деятельности до 2030 года», - заявил президент.
В ходе одного из предыдущих совещаний Путин затронул тему экономической безопасности страны в свете международной экологической повестки. Российский лидер попросил высказаться на данную тему первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова и главу МИД РФ Сергея Лаврова.