Путин предложил Совбезу обсудить проект основ госполитики в области авиационной деятельности

В ходе оперативного совещания Совета Безопасности президент России Владимир Путин предложил обсудить проект основ госполитики в области авиационной деятельности. Об этом он заявил в начале совещания.

«Мы обсудим с вами сегодня проект основ государственной политики в области авиационной деятельности до 2030 года», - заявил президент.

В ходе одного из предыдущих совещаний Путин затронул тему экономической безопасности страны в свете международной экологической повестки. Российский лидер попросил высказаться на данную тему первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова и главу МИД РФ Сергея Лаврова.